В первой половине текущего года Служба государственного финансового контроля Министерства финансов Азербайджана применила штрафы в отношении 27 должностных лиц, сообщает ведомство.

Согласно информации, в отношении должностных лиц, допустивших нарушения в объектах контроля, за исключением случаев, когда информация о нарушениях была передана в прокуратуру и правоохранительные органы для дачи правовой оценки, были применены меры административного воздействия в виде наложения штрафов на основании статей 410.1 и 410.2 Кодекса об административных правонарушениях. Обеспечена уплата указанных штрафов в государственный бюджет.

Служба направила соответствующие письма в центральные и местные органы исполнительной власти.