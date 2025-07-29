Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов провёл встречу с послом Ирана в Баку Муджтабой Демирчилу.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние азербайджано-иранских отношений, а также актуальные региональные и международные процессы, пишут иранские СМИ.

Демирчилу отметил, что отношения между двумя странами развиваются на основе дружбы и братства.

Стороны отметили важность продолжения сотрудничества на основе взаимных интересов и необходимости дальнейшего укрепления двусторонних связей.