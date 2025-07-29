Президент США Дональд Трамп активно использует личный телефон для неформального общения с мировыми лидерами, что идет вразрез с дипломатическими протоколами. Об этом информирует Politico со ссылкой на источники в администрации США.

Ещё в свою первую каденцию Трамп раздал свой мобильный номер ведущим мировым лидерам. Подобная практика сохранилась и сейчас — политики регулярно звонят и пишут президенту как для обсуждения серьёзных вопросов, так и для дружеских бесед.

При этом разговоры часто носят неофициальный характер. Один из собеседников Politico привёл пример, когда Трамп протяжно произнёс «Эмманюл-л-ль», на что Макрон игриво ответил «Дональд-д-д».