Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Чехии Яном Липавским. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Чехией в сферах политики, экономики, энергетики и других сферах, а также региональная ситуация.

Было сказано, что существующий политический диалог и механизм консультаций между Азербайджаном и Чехией, а также взаимные визиты и контакты способствуют развитию наших связей в рамках как двусторонних, так и многосторонних платформ. Выражено удовлетворение нынешним уровнем развития азербайджано-чешских торгово-экономических связей.

Также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.