Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора обсуждались вопросы, вытекающие из стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном, планы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан 2 июля, а также вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и региональная ситуация.

«В ходе телефонного разговора также были рассмотрены вопросы подготовки к международным мероприятиям с участием двух стран.

Наряду с этим состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес»,- говорится в сообщении ведомства.