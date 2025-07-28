Об идеологическом давлении Евросоюза на ЦА, о новых хабах и транспортных коридорах, месторождениях редких металлов в регионе, «черном списке» США для Кыргызстана и другом – в нашем обзоре.

Информационное агентство Asia Today пишет об общей, для ЦА, проблеме – идеологическом вмешательстве в жизнь государств региона иностранных неправительственных организаций «под видом поддержки». И несмотря на то, что, к примеру, в Кыргызстане принят закон о деятельности НПО на иностранные гранты, по которому неправительственный сектор обязан проходить регистрацию и отчитываться о своей деятельности, «Европейский Союз … в своем давлении на страны региона действует не как экономический партнер, а как идеолог. Вместо реальных проектов по инфраструктуре, ЕС финансирует семинары, гранты и медиакампании через организации вроде ACTED, ICJ и Фонда Конрада Аденауэра, часто минуя государственные структуры».

Так, в Узбекистане под эгидой ЕС реализуются крупные проекты по расширению прав женщин и реформированию пенитенциарной системы; в Казахстане продвигают вопросы демократии и прав человека; в Кыргызстане европейские фонды активно финансируют НПО, работающие над семейной политикой, образовательными реформами и даже изменением уголовного законодательства. Но – «В их отчетах регулярно употребляются формулировки вроде «освобождение от патриархальных практик» и «интеграция европейских ценностей».

Особое беспокойство, пишет издание, вызывает то, что европейские НПО работают через фонды, минуя парламент и министерства, создавая параллельную систему влияния, не подконтрольную обществу. Эти организации получают доступ к правоохранительным и образовательным учреждениям, мониторят работу МВД и судов, формируя политическую повестку: «Это пример «мягкой силы» — когда влияние создается через гранты, а ответственность отсутствует».

Речь также о «деконструкции» традиционных ценностей и устоев государств ЦА, что особенно заметно в вопросах гендерной идеологии, ЛГБТ, медийной сфере: «Это ведет к созданию параллельной инфраструктуры влияния, которая действует вне контроля национальных органов власти и вызывает обеспокоенность в обществе». А также «подрывает внутреннюю стабильность и суверенитет стран региона, поскольку чуждые культурные коды внедряются в образовательную, правовую и медийную сферы под видом «просвещения» и «прав человека».

Казахстан

Россия приостановила поставки казахстанской нефти через свои порты на Черном море. Как информирует Reuters со ссылкой на источники в отрасли, причиной стали новые российские правила, согласно которым иностранные суда обязаны получать разрешение ФСБ для захода в порты. Под ограничения попали танкеры, загружающие нефть в рамках работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который проходит до 80% казахстанского экспорта. Напомним, среди акционеров КТК — американские корпорации Chevron и ExxonMobil.

По оценкам Reuters, меры Москвы могут снизить глобальные поставки нефти более чем на 2%. Отмечается также, что решение принято вскоре после объявления очередного пакета санкций ЕС в отношении России.

О транспортных магистралях, к развитию которых Казахстан проявляет особое внимание. На сей раз он берет займ на $605 млн у Abu Dhabi Commercial Bank и Deutsche Bank при поддержке фонда «Самрук-Қазына». Деньги предназначены для ускоренного строительства Трансказахстанского железнодорожного коридора – стратегического маршрута, соединяющего Китай, Центральную Азию и Европу. Его развитие сократит сроки доставки грузов, снизит логистические издержки, создаст новые рабочие места и укрепит экономическую устойчивость Казахстана.

А тем временем, информирует Asia Today, на границе Казахстана и Китая запустили инновационный пилотный проект «Умная таможня», который предусматривает перевозку грузов через границу с помощью беспилотных транспортных средств. Подчеркивается, что «Этот амбициозный проект стал первым в своем роде в … Центральной Азии и открывает новую эру в автоматизированной трансграничной торговле».

Основой проекта «Умная таможня» являются передовые технологии автономного вождения и системы искусственного интеллекта. Беспилотные грузовики оснащены современными навигационными системами, которые позволяют им безопасно пересекать границу без участия водителей. Каждый беспилотный грузовик оснащен датчиками, которые отслеживают состояние груза, его местоположение и соблюдение температурного режима для чувствительных товаров. Система блокчейн обеспечивает неизменность данных о грузах и создает прозрачную цепочку поставок.

Одним из ключевых преимуществ проекта называется полная цифровизация таможенного документооборота. Запущена единая электронная система оформления документов, включающая, в том числе, автоматическое заполнение деклараций, верификацию документов, мгновенную передачу данных между таможенными службами двух стран.

Проект тестируется на пограничных пунктах пропуска «Бахты» (РК) и «Покиту» (КНР). Выбор этих пограничных переходов обусловлен их стратегическим расположением и высокой интенсивностью грузопотока между двумя странами.

Узбекистан

Развитие транспортных коридоров стало и для РУз своего рода идеей фикс: на сей раз, информирует Eurasia Today, «Ташкент пригласил Грузию в транспортный проект века — железную дорогу Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Грузии предложено рассмотреть участие в развитии мультимодального коридора, который соединит Китай и страны ЦА с Южным Кавказом и далее с Европой.

Речь о создании сквозного маршрута, где Грузия может сыграть ключевую роль как транзитная и морская платформа с вовлечением инфраструктуры портов Батуми и Поти, расширением Транскаспийского (Среднего) коридора, продвигаемого в качестве альтернативного маршруту через Россию. Как отмечает издание, предложение Ташкента укладывается в стратегическую цель Тбилиси — усилить международную транспортную значимость страны на фоне меняющейся геополитической обстановки в Евразии.

Протяженность железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан – более 523 км, включая 213 км в Китае, 260 км — в горах Кыргызстана, и 50 км — на территории Узбекистана. Считается, что, помимо альтернативы маршруту через Россию, она обещает сокращение времени транзита грузов на 7–10 дней и открытие прямого доступа к рынкам Западной Азии и Европы.

Аналитики предупреждают о технических и финансовых рисках: сложный горный рельеф, разница в ширине колеи, необходимость значительных инвестиций и избежание долговой ловушки. Но «Недавняя декларация президента Китая Си Цзиньпина на саммите в Астане показала, что Пекин ускорит реализацию проекта, вложив более 1,5 млрд юаней в инфраструктурные связи с регионами, а также подчеркнув политическую поддержку маршруту как части нового «Шелкового пути».

Параллельно Узбекистан реализует два амбиционных плана – становления республики в качестве регионального текстильного и электротехнического хабов. В городе Нурафшан, расположенном неподалеку от Ташкента, открылась современная текстильная фабрика «Elittex», ставшая новой вехой в развитии промышленного потенциала страны, сообщает администрация Ташкентской области. Инвестиции в проект составили $11 млн.

Стратегическое расположение вблизи столицы обеспечивает удобную логистику как для поставки сырья, так и для транспортировки готовой продукции на внутренний и экспортные рынки. Новая фабрика — это высокотехнологичный комплекс, производственные мощности которого рассчитаны на выпуск до 450 тыс. тонн текстильной продукции ежегодно. Основными направлениями экспорта станут страны СНГ. Отмечается, что запуск фабрики «Elittex» происходит в контексте активной государственной политики по диверсификации экономики и развитию обрабатывающих отраслей промышленности.

К 2025 году планируется довести экспорт текстильной промышленности до $4 млрд, а сырьевая база страны позволяет производить продукцию на сумму не менее $15 млрд и создать 500 тыс. новых рабочих мест.

Согласно прогнозам на 2025 год, Узбекистан может стать лидером экономического роста в регионе с ожидаемым увеличением ВВП на 5,8%, и развитие текстильной промышленности играет в этом важную роль.

Что касается электротехнических амбиций – в РУз строят завод бытовой техники за $150 млн. Проект реализуется в рамках промышленного парка «Навои» на площади 80 га и рассматривается в качестве ключевого элемента государственной стратегии по превращению страны в региональный электротехнический хаб и усилителя локальных брендов на внутреннем и внешних рынках.

По сообщению пресс-служба президента Узбекистана, новое предприятие планирует выпускать до 1 млн единиц бытовой техники и комплектующих в год — от стиральных машин и холодильников до телевизоров и водонагревателей — с локализацией производства на уровне 70%. Прогнозируемая годовая выручка комплекса составляет около $320 млн, из которых экспорт на уровне $140 млн ориентирован на 15 стран, включая СНГ и Прикаспийский регион.

«Навои» интегрируется в экосистему индустриального комплекса: рядом со строительством завода бытовой техники уже функционируют предприятия по выпуску бетонных изделий, и скоро начнут работу китайские проекты, в том числе под брендом «Midea». Кроме того, в составе промпарка разворачивается линия по изготовлению пластиковых компонентов для автомобильного гиганта «Узавтосаноат».

Кыргызстан

Согласно информации, распространенной Фондом стратегического сотрудничества со ссылкой на новостные издания ЦА, комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) опубликовала ежегодный отчет за 2025 год, в котором рекомендовано включить Кыргызстан в Special Watch List – перечень государств, где зафиксированы серьезные и устойчивые ограничения прав на свободу вероисповедания.

По мнению американских экспертов комиссии, «в Кыргызстане усиливается контроль над религиозной сферой, вводятся новые нормативные акты, усложняющие процесс регистрации религиозных объединений». Отдельные формы мирной религиозной практики, согласно докладу, сопровождаются административными санкциями. Такие меры, по их мнению, могут ограничивать возможность граждан исповедовать веру в соответствии со своими убеждениями.

В чем выражаются ограничения киргизских мусульман в их религиозной практике? Подчеркивается, что комиссия «этот процесс не публичит. И с чем связан выбор Киргизии среди стран Центральной Азии? А главное, какими юридическими полномочиями обладает правительственная комиссия США по международной религиозной свободе на территории Кыргызстана или любого другого государства, включая Нигерию, о которой это комиссия также «беспокоится»?

Со ссылкой на «международное право», пишет издание, «любое государство вправе учредить комиссию «по международной религиозной свободе» и выпустить черный список, который возглавит Америка». Эта же правительственная комиссия США причислила Россию к самым злостным нарушителям свободы вероисповедания, и рекомендовала Госдепу, в этой связи, ввести новые санкции против РФ и выделить больше средств на поддержку «гражданского общества» и «независимых» СМИ.

Таджикистан

В самой перенаселенной и едва ли не самой бедной стране Центральной Азии обнаружены крупные проявления ниобия и тантала. Как передает «Азия-Плюс» со ссылкой на Управление геологии Таджикистана, в республике ведутся работы по освоению месторождений редкоземельных металлов – их ресурсы названы «значительными». Также обнаружено 15 площадей с проявлением других редких металлов, включая литий. А на месторождении «Новый Саримарди» выявлено рудное тело с содержанием золота 0,96 г/т, что указывает на высокую перспективность этого участка.

«В дополнение к этому, — информирует издание, — на рудных полях Ляйлякуль и Сангибек были обнаружены три положительные аномалии, что подтверждает потенциал дальнейших исследований и разработки этих месторождений. Эти данные могут стать основой для создания новых горнодобывающих предприятий и увеличения добычи драгоценных металлов в Таджикистане». Основными локациями для поиска и освоения редкоземельных металлов названы два ключевых региона страны – Центральный Таджикистан и Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО).

По данным геологического управления, прогнозируемые ресурсы тантала и ниобия оцениваются в сотни тысяч тонн. Речь также идет о значительных запасах других ресурсов стратегического значения: бериллия, цезия, лития, олова; металлах цериевой группы. Последние широко востребованы в металлургии, медицине, используются в производстве источников света, катализаторов, огнеупорных, термоэлектрических и абразивных материалов.

Подчеркнем: Таджикистан располагает огромными подземными богатствами, однако в силу сложного горного рельефа их добыча затруднена, что не смущает Китай в контексте разработки богатых месторождений золота. Однако набитые добром «подземные кладовые» уже стали привлекать внимание Великобритании, США, Японии, других стран. С оговоркой: они опасаются «непрозрачности» местного инвестиционного законодательства.