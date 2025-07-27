Азербайджанский военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности, в прошлом боевой пилот ВВС Азербайджана Агиль Рустамзаде в интервью изданию «Новая газета Европа» прокомментировал оголтелую антиазербайджанскую риторику, сложившуюся в России после резонансных заявлений президента Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме. Minval Politika приводит его рассуждения с сокращениями.

О настроениях в обществе

— В азербайджанском обществе нет напряженности или страха. Более того, не существует даже экспертного дискурса по вопросу вероятного нападения России. Никто не призывает уступить Москве, чтобы избежать войны. Большинство понимает, что у России не хватит сил воевать еще и против Азербайджана. К тому же у Азербайджана есть стратегический союзник — Турция. Для Турции не составит труда в случае необходимости перебросить в Азербайджан за очень короткое время несколько десятков своих истребителей F-16. Для Турции Азербайджан намного важнее, чем Россия.

Об исключении российского посредничества между Баку и Ереваном

— В Карабахе Азербайджан проиграл войну не Армении, а России. И наши люди это прекрасно понимали, хотя об этом мало говорили в международной повестке, когда Россия была «хорошим парнем».

Что касается встречи в Абу-Даби (прямые переговоры между лидерами Азербайджана и Армении – прим.ред.), то это был хороший первый шаг после 30 лет противостояния. Конечно, за одну встречу все проблемы решить нельзя. Но президент Алиев сказал, что текст мирного договора «уже готов». То есть много чего уже обсудили и пришли к решениям. Хотя мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией — это не тот процесс, который можно анализировать по открытым источникам.

О возможных военных поставках Азербайджана Украине

— Всё это время Азербайджан косвенно помогал Украине. Азербайджан — единственная страна на постсоветском пространстве, кроме стран Балтии, которая строит в Украине школу, восстанавливает города и энергетическую инфраструктуру, обеспечивает топливом. Перерастет ли это в военную помощь, будет зависеть от дальнейших шагов РФ. Если Москва будет проводить гибридные атаки, попробует воскресить сепаратизм на территории Азербайджана, то я этот сценарий не считаю невероятным. Азербайджан готов отвечать на недружественные шаги.

О возможных провокациях на границе между Россией и Азербайджаном

— В исторической памяти Азербайджана довольно мало позитивных моментов по поводу Российской империи, Советского Союза или Российской Федерации. Наше общество хочет, чтобы Азербайджан уважали и воспринимали как состоявшуюся страну.

Я уверен, что даже если правительство решит и дальше отдаляться от РФ и укреплять отношения с Турцией, то получит только поддержку и одобрение.

Что касается попыток использовать сепаратизм: на северо-западе Азербайджана проживают этнические лезгины. В разное время Россия во время обострения отношений с Азербайджаном пыталась дестабилизировать этот регион путем подпитки сепаратизма. За 30 лет у нас было время, чтобы разобраться и купировать этот процесс. С учетом того, что в Азербайджане спокойно живут 45 этносов, это не та тема, которая может «выстрелить». А угрозы со стороны «зет-блогеров» — это скорее из области «держите меня семеро».

О попытках репрессировать азербайджанскую диаспору в России

— Азербайджанский самолет сбили над Грозным больше полугода назад, с тех пор в обществе был дискурс, что Россия уже не будет относиться к азербайджанцам по-прежнему, поэтому надо уезжать из этой страны. Исходя из того, что РФ теряет свое влияние на Южном Кавказе, думаю, что и азербайджанская диаспора будет терять свое влияние и возможности в РФ.