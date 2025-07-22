На 1 июля 2025 года государственный долг Азербайджана составил 25 млрд 695,6 млн манатов, что эквивалентно 19,9% прогнозируемого объема ВВП на текущий год.

Как сообщает Министерство финансов, показатель снизился 0,004% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Из этой суммы внешний долг составляет 5,01 млрд долларов, или 8 млрд 518,2 млн манатов, что эквивалентно 6,6% от ВВП. Внутренний долг равен 17 млрд 177,4 млн манатов, или 13,1% ВВП.

По сравнению с прошлым годом внешний долг сократился на 6,6%, в то время как внутренний долг увеличился на 3,7%.