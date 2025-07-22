Почему пора говорить не только о деньгах, но и о партнерстве во имя будущего? На прошлой неделе в эфире телеканала CBC TV в рамках передачи «Устойчивость и развитие» прозвучала мысль, которая, возможно, станет переломной в понимании того, как устроено устойчивое общество. Тема выпуска — «Устойчивый капитал: как работают инвестиции сегодня» — привлекла внимание не только специалистов, но и широкой общественности. Участие генерального директора одной из ведущих инвестиционных компаний страны придало дискуссии дополнительную экспертность и вес. В центре обсуждения оказалась тема финансовой грамотности — казалось бы, знакомая многим, но до сих пор недооцененная как фундаментальная часть устойчивого развития.

От теледискуссии к национальному вызову

Финансовая грамотность, как подчеркнули участники эфира, уже давно перестала быть делом только индивидуального выбора. Это — часть общественного капитала. Именно она формирует ответственное потребительское поведение, готовность к долгосрочному планированию, способность принимать разумные экономические решения — от уровня семьи до уровня бизнеса.

Но возникает закономерный вопрос: может ли несколько корпоративных тренингов изменить поведенческие установки в масштабах общества? Очевидно, что нет. Работа должна вестись системно, последовательно и межсекторально.

Детство — лучшее время учиться быть ответственным

Мы, в Общественном объединении «Надежное будущее», с 2009 года реализуем на национальном уровне программы по финансовой и социальной грамотности для детей и подростков. И наш опыт доказывает: начинать нужно с самого раннего возраста. Почему это важно?

Потому что в детстве закладываются базовые установки — как относиться к деньгам, труду, потреблению, сбережениям. Именно здесь рождаются модели поведения, которые затем определяют взрослую финансовую устойчивость, способность избегать долговых ловушек, разумно инвестировать, планировать расходы и думать о будущем.

Программа, которую мы разрабатывали совместно с международными партнерами, позволяет детям не просто освоить термины вроде «бюджет», «инфляция» или «инвестиции», но и учит социальному предпринимательству, командной работе, осознанию своих прав и обязанностей. Как результат — сотни выпускников наших курсов сегодня уже не просто грамотные потребители, но активные участники экономической жизни страны.

Бизнес, которому не все равно

Сегодня все больше компаний задумываются о своем социальном воздействии. Это не случайно. Устойчивое развитие стало неотъемлемой частью глобальной повестки. И здесь финансовая грамотность — важнейший элемент ESG-стратегий: она влияет на S-компонент (социальное воздействие), способствует снижению рисков, повышает доверие к финансовым институтам и формирует долгосрочные отношения с клиентами.

Инвестируя в программы финансовой грамотности, бизнес получает осознанного клиента, устойчивый рынок, лояльность общества и признание со стороны государства и международных партнеров. Это — не благотворительность, это инвестиция в стабильность.

Пора переходить от слов к действиям

Передача на CBC TV стала напоминанием: финансовая грамотность — не роскошь, не факультатив. Это обязательное условие функционирования зрелого, устойчивого общества. Особенно в условиях современных вызовов: экономических потрясений, роста цен, нестабильности рынков.

Именно поэтому мы приглашаем к сотрудничеству финансовые институты, банки, инвестиционные компании и корпоративный сектор в целом. У нас есть экспертиза, проверенные методики, опыт работы с образовательными учреждениями и школами. Вместе мы можем создавать масштабные, измеримые программы, которые станут настоящей опорой для экономики будущего.

Финансовая грамотность — национальная устойчивость

Устойчивое развитие — это не только технологии и экология. Это — люди. Их знания, ценности, умение управлять ресурсами. Пора признать: финансовая грамотность — это безопасность страны, здоровье ее экономики и основа для будущего, где каждый гражданин чувствует себя уверенно и независимо.

Только вместе — через партнерство государства, бизнеса и гражданского сектора — мы можем сделать шаг к такому будущему. Пора переходить от слов к действиям. Не так ли?

Кямала Ашумова, директор организации «Надёжного Будущего»