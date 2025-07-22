Разведывательный самолёт Военно-морских сил США был обнаружен в воздушном пространстве возле Калининградской области. Сервис Flightradar указывает на то, что речь идёт о Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным JAKE17.

Данный самолет предназначен для дальней радиолокационной разведки, он вылетел с британской авиабазы НАТО «Милденхолл». Его маршрут пролегал вдоль российской границы, что вызвало повышенное внимание в регионе.

Точные задачи и цели данного полета неизвестны. Впрочем, подобные полёты обычно направлены на сбор разведданных и мониторинг военной активности.