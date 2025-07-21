Minval Politika получил в распоряжение фотографию Дмитрия Сергеевича Паладичука — начальника расчета боевой машины №274 зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-С». Он служит в 1-м дивизионе 80-го зенитного ракетного полка мобильного резерва 14-й армии ВВС и ПВО России (в/ч №75564).

Именно этот расчет, по информации наших источников, нанес удар по самолету AZAL, сбитому 25 декабря 2024 года. Прошло более семи месяцев с момента трагедии, однако ни одно из ответственных лиц не понесло наказания.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по факту удара по пассажирскому самолету страна готовит иски против России в международные судебные инстанции.