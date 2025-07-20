Украина имеет ряд положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 млрд долларов. Эти средства готовятся взыскать с России и «Газпрома». Об этом украинский лидер Владимир Зеленский написал в Telegram.

Зеленский обсудил с главой правления «Нафтогаза» Сергеем Корецким пути выполнения арбитражных решений в пользу Украины.

«На данный момент мы имеем уже несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов. Это абсолютно справедливые решения, которые демонстрируют ответственность России и «Газпрома» и утверждают силу международного права», — написал Зеленский. Он уточнил, что готовятся конкретные шаги для взыскания этих средств, и завтра, 21 июля, украинские послы получат соответствующие поручения.