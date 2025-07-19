Президент Сирии Ахмад аш-Шарра сделал ряд заявлений, касающихся ситуации в провинции Сувейда, сообщают сирийские СМИ.

Глава государства подтвердил, что Дамаск получил международные предложения по вмешательству в происходящее в Сувейде с целью восстановления порядка и безопасности на территории страны.

По его словам, недавние израильские удары по югу Сирии и Дамаску вновь спровоцировали напряжённость в регионе. Он поблагодарил США за поддержку территориальной целостности Сирии и отметил: «Сирия — не поле для сепаратистских проектов».

Президент также подчеркнул, что нельзя судить всё сообщество друзов по действиям отдельных лиц, отметив, что большинство жителей Сувейды поддерживают государство, а протесты исходят от небольшой группы.

Он выразил благодарность племенам за их «героическую позицию» и призвал к немедленному прекращению огня.