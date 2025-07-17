Турция не допускала и не допустит разделения Сирии.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по итогам заседания Кабмина в Президентском комплексе в Анкаре, передает «Анадолу».

«Мы не соглашались на раскол Сирии ни вчера, ни сегодня — и завтра категорически не согласимся. Те, кто спускается в колодец, держась за веревку Израиля, рано или поздно поймут, какую серьезную ошибку они совершили»,- подчеркнул турецкий лидер.

Глава турецкого государства назвал Израиль «игнорирующим правила, беспринципным, избалованным, изнеженным и отчаявшимся террористическим государством».

Израиль, используя друзов в качестве предлога, за последние два дня перенес зону бандитизма в соседнюю с Сирию, отметил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что самая большая проблема региона на данном этапе — это агрессия Израиля. Стабильная Сирия обеспечит стабильность для всех стран вокруг нее, в обратном случае все будут нести бремя этого, заявил турецкий лидер.

«Как курды в пределах границ нашей страны, так и курды в Сирии — наши братья. Мы не позволим, чтобы они стали предметом в руках сионистов»,- продолжил Эрдоган.

По его словам, министерства и силовые структуры Турции находятся в постоянном контакте с сирийскими коллегами. «Мы внимательно следим за событиями в Сирии. Защита территориальной целостности, национального единства, унитарной структуры и мультикультурной идентичности соседней Сирии — наша фундаментальная политика»,- продолжил президент.

Турция не питает вражды и не покушается ни на чьи права, закон или суверенитет, а хочет мира, заверил Эрдоган.

«Своей достойной внешней политикой, усилиями по установлению мира и дипломатическими контактами мы стоим на стороне мира и спокойствия»,- резюмировал президент.