Франция не присоединится к европейской инициативе по совместной закупке американского вооружения для Украины, сообщает Politico со ссылкой на французских чиновников. Причина — стремление Парижа развивать собственную оборонную промышленность и не перераспределять бюджет в пользу иностранных систем на фоне усилий по снижению госдолга.

Аналогичную позицию заняла Италия. По данным Stampa, у Рима нет бюджетных ресурсов для участия в схеме, одобренной Германией, согласно которой Украине передаются американские ЗРК Patriot. К тому же уже поставленные Киеву итальянско-французские системы, такие как Samp-T, несовместимы с американскими аналогами.

Единственным исключением остаются долгосрочные поставки F-35, запланированные на ближайшее десятилетие.

Новая схема военной поддержки Украины, анонсированная президентом США Дональдом Трампом 14 июля, предполагает, что европейские страны передают Украине оружие американского производства, а США затем пополняют их арсеналы. К ней уже присоединились Германия и Норвегия. Потенциальными участниками также названы Канада и ряд стран Северной Европы.

Ранее участие в схеме отклонили Венгрия и Чехия: Прага ссылается на участие в альтернативных механизмах помощи, Будапешт полностью исключает любые поставки оружия Украине.