Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа о возможном введении жёстких санкций против Москвы, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине.

«Заявление президента США весьма серьёзное. Что-то в нём адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне», — заявил Песков.

Он добавил, что «если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует», подчеркнув, что не хотел бы забегать вперёд.