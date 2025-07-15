На фоне обсуждений по разблокированию Зангезурского коридора в экспертной и политической среде вновь зазвучали предложения о возможной передаче его управления третьей стороне, в частности американской компании. На первый взгляд — лишь аналитические оценки, но их совпадение с важнейшими дипломатическими встречами в регионе заставляет задуматься о реальных политических мотивах и сценариях, стоящих за такими публикациями.

Начнем с того, что в последние недели в ряде региональных СМИ появились публикации, предполагающие возможность передачи Зангезурского коридора под контроль частной американской компании. Поводом для подобных предположений стали оценки аналитика Олеси Варданян из организации Carnegie Endowment for International Peace (CEIP), базирующейся в Вашингтоне. CEIP считается одним из наиболее авторитетных аналитических центров в мире, и её выводы нередко оказывают влияние на формирование внешнеполитической повестки США. В этом контексте появление статьи можно расценивать не как случайность, а как элемент широкой дипломатической игры.

Материал Варданян совпал по времени с двумя ключевыми событиями: встречей премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле в июне и переговорами с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Абу-Даби в июле. Одной из центральных тем обеих встреч был вопрос разблокирования транспортных коммуникаций, а главное, открытие Зангезурского коридора. В этой связи есть основания полагать, что публикация имела своей целью подготовку общественного мнения к возможному привлечению внешнего оператора — и одновременно проверку реакции политических элит Армении, Азербайджана и других вовлечённых сторон.

По сценарию, озвученному в прессе, предполагается передача управления перевозками по Зангезурскому коридору частной американской логистической компании. Якобы такая структура, будучи формально нейтральной, обеспечивала бы транспортную прозрачность и контроль, действуя в рамках контрактных обязательств перед всеми сторонами конфликта. Принципиальным моментом здесь выступает то, что речь идёт не о государственном агентстве, а о коммерческом операторе. Однако можно ли говорить о чистой коммерции в условиях, когда на кону реализация геополитического проекта, встроенного в систему Срединного коридора, приобретающего исключительную значимость?

Интересно, что накануне встречи Пашинян–Алиев, как писал Minval со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Армении Мнацакана Сафаряна, в рамках мирного соглашения Ереван может допустить участие американской компании в управлении коридором — при условии соответствия основным принципам соглашения. А уже 14 июня посол США в Турции Том Баррак, выступая на брифинге, заявил, что Вашингтон предложил взять на себя управление этим транспортным направлением сроком на 100 лет. Таким образом, высказывание Баррака стало первым официальным подтверждением наличия такой инициативы со стороны американской администрации.

Однако спустя несколько часов в Ереване последовало опровержение и, одновременно, дезавуирование слов Сафаряна. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян подчеркнула, что Армения не обсуждала и не обсуждает передачу контроля над своей суверенной территорией третьей стороне. Это заявление может указывать на пересмотр армянской позиции уже после встречи премьера Пашиняна с президентом Алиевым.

Интересно, что азербайджанская сторона также всё реже ссылается на пункт 9 Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, согласно которому безопасность движения по армянскому участку Зангезурского коридора должны были обеспечивать российские пограничные войска. Учитывая ухудшение двусторонних отношений Баку и Москвы, а также участившиеся случаи давления со стороны российских силовиков на азербайджанских граждан, в Баку растут сомнения в способности России выступать гарантом безопасности на данном направлении.

На этом фоне можно говорить о консолидации позиций основных игроков вокруг идеи решения вопроса Зангезурского коридора в сугубо трёхстороннем формате: Армения — Азербайджан — Турция. Это устраняет внешнее вмешательство и снижает риски дестабилизации, которые могли бы возникнуть при передаче контроля международным структурам.

Таким образом, во всех ключевых столицах, так или иначе вовлечённых в обсуждение судьбы Зангезурского коридора, прослеживается понимание: делегирование контроля третьей стороне может изменить геополитический баланс в регионе, сделав один из центральных инфраструктурных проектов постконфликтного периода заложником внешних интересов.