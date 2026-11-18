Россия, несмотря на беспрецедентное санкционное давление и рекордное число введенных против нее ограничений, достойно прошла это испытание.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

По словам Путина, попытки изолировать Россию оказались безуспешными. Он отметил, что за последние три года ВВП страны вырос более чем на 10%, а уровень государственного долга остается одним из самых низких в мире.

Российский президент также заявил, что страна входит в число крупнейших экономик мира, занимает ведущие позиции в цифровой трансформации и является мировым лидером по объему зарубежных поставок зерна и удобрений. Москва, по его словам, готова расширять экспорт сельскохозяйственной продукции и минеральных удобрений в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Путин также раскритиковал отказ европейских стран от российских энергоресурсов и использования доллара и евро. По его утверждению, эти решения негативно сказались на конкурентоспособности ЕС и его промышленном потенциале.

Глава Кремля заявил, что в мировой экономике происходят масштабные изменения, а центр экономического, промышленного и технологического развития смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. По его словам, страны региона становятся локомотивами инноваций и выступают за формирование более равноправной системы международных отношений.