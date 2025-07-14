Посол США в Турции Том Барак подтвердил, что «влиятельная частная американская компания» может выступить гарантом реализации проекта Зангезурского коридора. Как сообщает Middle East Eye, это стало первым официальным заявлением США по данному вопросу.

По словам Барака, инициатива исходила от Турции, и США согласились с её предложением. Армянская сторона, в свою очередь, предложила, чтобы компания также работала на участке дороги, проходящем через Нахчыван. Азербайджан назвал это неприемлемым.

«Они спорят из-за 32 километров дороги, но это вовсе не мелочь. Всё тянется уже десятилетие — 32 километра дороги», — заявил посол Барак на брифинге в Нью-Йорке.

«И вот что происходит: Америка вмешивается и говорит: “Хорошо, мы берём это на себя. Отдайте нам эти 32 километра в аренду на сто лет — и вы все сможете ими пользоваться”», — добавил он.