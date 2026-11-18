Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Си Цзиньпин заявил, что отношения Москвы и Пекина остаются стабильными, не зависят от меняющейся мировой конъюнктуры и служат образцом взаимодействия между крупными державами. По его словам, сотрудничество двух стран способствует укреплению стабильности в мире.

Путин, в свою очередь, назвал Си Цзиньпина другом и отметил, что российско-китайское взаимодействие развивается по восходящей. Он подчеркнул, что внешнеполитическая координация двух стран остается стабильной, а Москва и Пекин придерживаются общего подхода к формированию многополярного мироустройства.

Отдельное внимание стороны уделили экономическому сотрудничеству. Путин выразил уверенность, что товарооборот двух стран по итогам 2026 года продемонстрирует хорошую динамику роста. В последние годы он превышал 200 млрд долларов.

Также российский президент сообщил, что после введения безвизового режима по инициативе Китая взаимный туристический поток вырос на 43%. Он отметил развитие транспортных связей и гуманитарного сотрудничества.

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая совместно с Россией работать над процветанием Азиатско-Тихоокеанского региона.