Американская технологическая компания Nvidia больше не поставляет в КНР микросхемы для систем искусственного интеллекта (ИИ) H200.

Об этом заявила временно исполняющая обязанности генерального директора Nvidia Колетт Кресс.

«Наши поставки в Китай составляют примерно 10% [от общего объема], но они приходятся на игровой бизнес, на автомобильный бизнес, на рабочие станции. Мы уже заявляли, что речь идет только о разрешенных к экспорту по лицензии [чипах] H200, и они поставлялись в Китай в прошлом квартале. Мы больше вообще не поставляем H200 никуда, в том числе в Китай», — сказала она в интервью телеканалу CNBC.