Украина нанесла масштабный удар по Крымскому мосту, не используя американскую спутниковую связь Starlink и её военную версию Starshield. Как сообщает The Times со ссылкой на участвовавшего в операции украинского офицера, Киев разработал собственную систему передачи сигналов с помощью беспилотников.

По словам собеседника издания, американская сторона пыталась ограничить возможности украинской связи, однако новая технология позволила передавать видеосигнал ракетам через дроны-ретрансляторы и поражать точечные цели без Starlink.

Операция проводилась совместно ракетными подразделениями, операторами беспилотников, СБУ, Военно-морскими силами и Силами специальных операций Украины. По имеющимся сведениям, в ударах использовались беспилотники «Паляниця», а также ракеты «Нептун» и «Фламинго».

В результате атаки металлическая арка высотой с 15-этажный дом обрушилась в Керченский пролив вместе с дорожным полотном и частью несущих конструкций. Автомобильное сообщение по мосту прервано, железнодорожная часть также получила повреждения.

Масштабы разрушений ставят под вопрос перспективы восстановления сооружения стоимостью около $3,5 млрд. Профессор структурной инженерии австралийского Университета Монаша Колин Капрани назвал повреждения катастрофическими. По его оценке, ремонт может оказаться сложнее строительства нового моста.

Эксперт объясняет это огромным количеством обломков под водой и возможными повреждениями опор и фундамента. Более того, часть сохранившихся конструкций, вероятно, придётся демонтировать перед началом восстановительных работ.

Схожего мнения придерживается аналитик финской Black Bird Group Эмиль Кастехельми. Он считает, что автомобильную часть моста не удастся восстановить до завершения войны. Помимо нарушения транспортного сообщения, обрушившиеся конструкции заблокировали судоходство в Керченском проливе.

Серьёзные последствия возможны и для снабжения аннексированного Крыма. По оценке военного аналитика Клемана Молена, основным сухопутным маршрутом остаётся трасса Р-280 «Новороссия», которая регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Альтернативой служит паромная переправа, однако её возможности также ограничены из-за предыдущих ударов.

В свою очередь, военный эксперт, бывший офицер Армии обороны Израиля Игал Левин сомневается, что Россия вообще приступит к полноценному восстановлению моста. По его мнению, пока сооружение остаётся в зоне поражения украинских ракет и беспилотников, масштабные восстановительные работы не имеют практического смысла.

Вместе с тем российская сторона заявила о намерении восстановить повреждённый мост. Таким образом, вопрос о его дальнейшей судьбе остаётся открытым