В Баку на кругу «Гялябя» в Ясамальском районе установили три светофора, чтобы устранить транспортные заторы, возникавшие в часы пик на направлении к проспекту Мятбуат.

Как сообщает Центр интеллектуального управления транспортом МВД, ранее автомобили, двигавшиеся к кругу с улицы Абдулвахаба Саламзаде и со стороны станции метро «20 Января», сталкивались с затруднениями из-за нерегулируемого пешеходного перехода.

Для решения проблемы специалисты проанализировали интенсивность движения пешеходов и транспорта с помощью камер наблюдения, выездного обследования и программы моделирования.

По итогам анализа на переходе установили три светофора типа «L» и «A», разделяющие сигналы для пешеходов и автомобилей.

В МВД сообщили, что после установки светофоров заторы в часы пик на участке от круга в направлении проспекта Мətbuat удалось устранить, а безопасность движения повысить.