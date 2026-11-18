ВС Ирана произвели удар по базе США в Кувейте, где расквартированы американские военные.

Об этом сообщила пресс-служба армии Ирана.

Ранним утром иранские ударные беспилотники нанесли удары по системам ПВО Patriot, а также пусковым установкам беспилотников и ракет армии США, расположенным на базе Али-эль-Салем.

В иранской армии назвали Али-эль-Салем одной из ключевых авиабаз США в регионе, играющей важную роль в воздушных перевозках и военной логистике.

В заявлении также говорится, что ответ Ирана на любые угрозы и акты агрессии будет решительным и не будет ограничен географическими рамками.

В ночь на 18 ноября Бахрейн сообщил, что его силы ПВО отразили несколько иранских воздушных атак. МВД Бахрейна за ночь дважды предупреждало население о возможной угрозе и призывало жителей укрыться в ближайшем безопасном месте.