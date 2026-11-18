В Баку убита 23-летняя художница Гюляра Мехдиева. В совершении преступления подозревается её 18-летний сводный брат Айхан Мехдиев, сообщает Qafqazinfo.

Убийство произошло 16 ноября около 14:30 в квартире на улице Гамзы Бабашова в 9-м микрорайоне Бинагадинского района. По предварительным данным, молодой человек напал на сестру с ножом и нанёс ей три удара.

Услышав крики девушки, соседи прибежали на помощь и вызвали скорую помощь. Гюляру доставили в больницу, однако спасти её не удалось.

Как выяснилось, молодые люди были единокровными братом и сестрой — у них общий отец, но разные матери.

Задержанный после происшествия 2008 года рождения А. Мехдиев заявил, что совершил преступление на почве ревности.