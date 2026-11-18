Бывшее главное административное здание Центрального банка Азербайджана (ЦБА), расположенное на улице Рашида Бейбутова, 90 в Баку, передано в пользование Министерству финансов, сообщает APA.

Предполагается, что в здании разместятся Государственное казначейское агентство, Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами, а также другие структурные подразделения министерства.

По предварительной информации, здание передано ведомству на условиях аренды. При этом Центральный банк и Министерство финансов пока официально не комментировали эту информацию.

Здание было построено и введено в эксплуатацию в 1998 году. ЦБА работал там до 22 июня 2026 года, после чего перенёс основную деятельность в новое административное здание на проспекте Гейдара Алиева, 167.