Бывший глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев подал апелляционную жалобу на приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям.

В жалобе защита просит пересмотреть уголовное дело и вынести более мягкое решение с учетом правовой оценки действий Мехтиева.

Дело передано на рассмотрение судье Бакинского апелляционного суда Эмину Алиеву. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Напомним, Мехтиев был признан виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти, государственной измене, легализации преступных доходов и получении взятки в особо крупном размере. С учетом возраста и состояния здоровья ему назначили 14 лет условного лишения свободы. Также суд постановил конфисковать арестованное имущество.

Помощник Рамиза Мехтиева Эльдар Амиров тоже подал апелляционную жалобу.