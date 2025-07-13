Основатель Telegram Павел Дуров посоветовал изучать математику, так как она способна научить человека полагаться на собственный ум при принятии решений. Об этом он написал в соцсети Telegram.

«Если вы ученик, выбирающий, на чем сосредоточиться — выбирайте математику», — отметил он.

Дуров считает, что математика помогает людям развивать ключевые навыки, необходимые для создания компаний и руководства проектами. Благодаря ей человек учится рассуждать логически, а также делить проблемы на составные части и решать их поэтапно.