Тема Украины на прошедших 10 июля в Куала-Лумпуре переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио была приоритетной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Конечно, тема ситуации вокруг Украины была приоритетной», — говорится в заявлении Захаровой.

Говоря о словах Рубио, что по Украине был предложен некий «новый подход», Захарова указала на то, что в данном вопросе нет интриги, так как это является частью работы дипломатов.