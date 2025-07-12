В первом квартале текущего года объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных из США в экономику Азербайджана, составил 42,268 миллиона долларов США. Об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана, пишет Trend.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, инвестиции из США в азербайджанскую экономику увеличились на 10,043 миллиона долларов США, или на 31,2%. В первом квартале 2024 года этот показатель составлял 32,225 миллиона долларов.

За отчетный период из Азербайджана в экономику США было направлено 14,727 миллиона долларов инвестиций, что в 2 раза (или на 7,466 миллиона долларов) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7,261 миллиона долларов).

В общей структуре прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Азербайджан за первые три месяца 2025 года, доля инвестиций из США составила 2,8%. В структуре инвестиций, направленных за рубеж, на долю США пришлось 4,7%.

Отметим, что в первом квартале 2025 года общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 1,518 миллиарда долларов США, что на 10,456 миллиона долларов (или 0,7%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время за отчетный год объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежные экономики, составил 315,116 миллиона долларов, что на 15,335 миллиона долларов, или 4,6% меньше по сравнению с первым кварталом 2024 года.