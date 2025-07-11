После второй Карабахской войны вопрос открытия Зангезурского коридора стал одним из ключевых пунктов повестки дня на Южном Кавказе. Этот коридор, который должен соединить основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой через южные районы Армении, рассматривается не только как экономический и логистический проект, но и как потенциально напряжённая геополитическая зона.

Ранее контроль над коридором традиционно связывался с Россией, особенно с учётом её военного присутствия в Армении. Однако в последние месяцы стали появляться сообщения о возможном привлечении к процессу и других акторов, включая США и нейтральные международные компании. Это поднимает важные вопросы: возможен ли совместный контроль России и США? Или нас ждёт новое соперничество за влияние в регионе?

О возможных сценариях развития событий мы поговорили с политологом Тофиком Аббасовым, который дал комментарий для Minval.

Как подчёркивает Тофик Аббасов, многие изменения, которые становятся сюрпризом для мировой общественности, на самом деле являются результатом интеллектуальной деятельности тех же аналитических структур. Сегодня регион Южного Кавказа вновь оказался в центре глобального внимания — и в частности Зангезурский коридор, который превращается в одну из ключевых точек пересечения интересов региональных и мировых держав.

По словам Аббасова, сегодня мы наблюдаем передел глобальных сфер влияния, особенно в регионах, которые традиционно считались «зоной ответственности» определённых государств. Южный Кавказ долгое время оставался территорией устойчивого российского присутствия, но в последние десятилетия Турция, Иран, а теперь и США усилили свои позиции.

Политолог напоминает, что интерес Ирана и Турции к региону исторически укоренён: иранцы с времён династии Каджаров, и турки как соседи и региональные партнёры. Но особенно важным он считает то, что за последние 30 лет, после распада Советского Союза, в регионе укрепились новые, независимые и амбициозные игроки, в первую очередь — Азербайджан и Казахстан, которые уже не просто реагируют на чужую политику, но формируют собственную геоэкономическую повестку.

По мнению эксперта, Азербайджан занимает особую позицию: не только как победитель во второй Карабахской войне, но и как страна, которая инициирует и реализует интеграционные проекты. События последних лет окончательно изменили баланс сил в регионе, и теперь Азербайджан объективно влияет на геополитику, энергетику и вопросы безопасности в Южном Кавказе.

Зангезурский коридор, по словам Аббасова, не является новым элементом: ещё в советские годы этот маршрут обслуживался азербайджанскими железными дорогами. Существовал железнодорожный рейс Москва–Баку–Тегеран, проходивший через азербайджанскую территорию и Зангезур. Инфраструктура была построена за счёт бюджета Азербайджанской ССР, и её эксплуатация также велась азербайджанской стороной. Это создаёт прецедент: исторические и инфраструктурные аргументы подтверждают особую заинтересованность и право Азербайджана на участие в проекте.

Политолог также поднимает болезненные аспекты истории: в конце 1980-х годов, когда усилились межнациональные конфликты, многие азербайджанцы были вынуждены покинуть Армению. Уход происходил именно по этим маршрутам. В начале 1990-х годов, по его словам, произошло фактическое этническое очищение Армении от азербайджанцев. Сегодня, несмотря на трагичность этих событий, история не забыта и лежит в основе национального восприятия прав на коммуникации в этом регионе.

Эксперт обращает внимание на новую волну геополитического интереса: США активно пытаются закрепить своё присутствие. По некоторым сведениям, представители США, возможно, через посредников вышли на Иран с предложением согласовать американское участие в эксплуатации коридора. Иран ранее заявлял о своей «красной линии» — он не допустит утраты связи с Арменией. Однако, если верить утечкам, определённое согласие между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто.

При этом Аббасов подчёркивает: несмотря на участие США, Россия остаётся участником трёхстороннего соглашения 2020 года, подписанного Путиным, Алиевым и Пашиняном. Поэтому, даже если Вашингтон договаривается с Ираном, без согласия Москвы не обойтись. Здесь нужен консенсус, а не очередная волна эскалации.

Он отметил, что Азербайджан не допустит игнорирования своих интересов, и любая конфигурация нового порядка должна учитывать позиции региональных стран.

«Мы за развитие отношений со всеми странами, но только на основе равноправия. Это касается и России, и США, и Турции, и Ирана», — говорит он.

Политолог также предупреждает о рисках провокаций: некоторые силы могут использовать ревность между державами для создания новых конфликтов. Однако сам регион, и Азербайджан, и Армения, и Грузия — давно устали от конфликтов и хотят мира. Только в условиях стабильности можно реализовать коммуникационный и торгово-экономический потенциал Южного Кавказа.

По словам эксперта, несмотря на болезненность вопроса, ситуация не безвыходная. Более того — она многообещающая. Зангезурский коридор может стать основой для нового геоэкономического порядка и сотрудничества между государствами. Необходимо не позволить внешним силам разрушить хрупкий баланс, а напротив — создать платформу, где интересы всех сторон будут учтены.