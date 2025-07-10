Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в углеводородной сфере. Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети X.

Шахбазов провел в Вене плодотворную встречу с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бин Салманом Аль Саудом.

«В ходе встречи мы обсудили актуальные вопросы двусторонней энергетической повестки — заседание Совместной технической комиссии, сотрудничество с саудовскими компаниями в углеводородной сфере, ввод в эксплуатацию ветряной электростанции мощностью 240 МВт, реализацию проекта морской ветроэнергетики мощностью 3,5 ГВт и другие проекты», — отмечено в публикации.