Россельхознадзор с 11 июля вводит запрет на ввоз в Россию всех видов молочной продукции двух азербайджанских производителей: ООО ALLBUY и OOO MILK PRODUCTS. СМИ сообщают, что об этом говорится в сообщении ведомства. Решение принято на основании отказа азербайджанской стороны в проведении российской Службой инспекции указанных производителей молочных продуктов, осуществляющих ввоз на территорию России, и отсутствия их заинтересованности в дальнейших поставках своей продукции в РФ.

Так, Россельхознадзором в компетентное ведомство Азербайджана была направлена информация о готовности в ближайшее время провести инспекцию 5 предприятий по изготовлению молочных товаров, продолжающих направлять свою продукцию в адрес российских получателей. Проведение мероприятий в отношении этих компаний предполагалось с целью контроля соблюдения законодательства ЕАЭС и проверки представленных ранее гарантий их соответствия требованиям и нормам ЕАЭС и России, а также с учетом недостатков, выявленных специалистами Россельхознадзора в ходе инспекций в 2024 году.

«Агентство пищевой безопасности Азербайджана проинформировало, что ООО ALLBUY, осуществляющее изготовление молочной продукции (сливочного масла и сыров), и OOO MILK PRODUCTS, занимающееся производством и переработкой молочных продуктов (сливочного масла) не заинтересованы в дальнейших поставках своих товаров в Россию», — сказано в сообщении.