Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту США Дональду Трампу, выразив соболезнования в связи с многочисленными жертвами и разрушениями, вызванными наводнением в штате Техас.

«Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного наводнения в штате Техас.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю выздоровления пострадавшим», — говорится в обращении.