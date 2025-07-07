Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердили готовность продолжать сотрудничество в целях политического урегулирования существующих конфликтов и снижения напряженности в регионе.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ по итогам их встречи на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей международной ситуации. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию внешнеполитических ведомств в целях содействия снижению напряженности в регионе и политическому урегулированию существующих конфликтов», — указали в министерстве.

Кроме того, министры обсудили приоритетные направления двустороннего взаимодействия, включая реализацию стратегических энергетических проектов. Особое внимание было уделено итогам 19-го заседания Смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также перспективам расширения взаимодействия на международной арене.