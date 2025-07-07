Следственный комитет России подтвердил смерть бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», — сообщила она.

По её словам, следственные органы работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Основная версия следствия — самоубийство.