Бывший министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой в своём доме в Одинцово. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники.

Сегодня утром президент Владимир Путин освободил Старовойта от должности без объяснения причин. До этого он возглавлял Курскую область, где ранее занимал пост губернатора.

Увольнение произошло на фоне кризиса в российских аэропортах, вызванного атаками украинских дронов. Однако, по мнению ряда Telegram-каналов, настоящая причина — недовольство Кремля состоянием обороны Курской области.

По информации источника телеканала 112, на Старовойта дал показания бывший и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов, задержанный ранее по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

После этого последовало увольнение Старовойта, а вскоре он свёл счёты с жизнью в своём доме в Подмосковье.

Старовойт покинул пост губернатора в мае 2024 года. Уже в августе ВСУ начали наступление на приграничные районы. В апреле 2025 года Смирнов был арестован как ответственный за провал в подготовке обороны