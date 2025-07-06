Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко в ходе встречи с болельщиками в Москве поведала, что хотела бы стать актрисой.

«Я хотела бы попробовать себя в роли актрисы, а так — быть счастливой мамой — это самая большая мечта», — отметила гимнастка.

«Хочу, чтобы мой будущий ребенок занимался спортом. Художественная гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание — женственные, красивые виды спорта. Если будет девочка, то, наверное, рассмотрим, но это будет выбор ребенка, — цитирует ее «Матч ТВ».

Отметим, что Лала Крамаренко является дочерью экс-вратаря футбольной сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко и внучкой легендарного голкипера «Нефтчи» Сергея Крамаренко.