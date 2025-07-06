Лидеры БРИКС в декларации саммита в Бразилии призвали Израиль без промедления вывести войска с сирийской территории.

Они также подтвердили приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности этой страны.

«Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и призываем к мирному и инклюзивному политическому процессу, возглавляемому сирийцами и принадлежащему им, поддерживаемому ООН, на основе принципов резолюции Совета Безопасности таким образом, чтобы обеспечить безопасность и благополучие гражданского населения без дискриминации», — говорится в декларации.