Бывший чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор захотел принять участие в турнире по смешанным единоборствам, который может пройти на территории Белого дома.

Так он отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о планах провести бой промоушена в рамках празднования 250-летия независимости США в 2026 году.

По его словам, он испытывает восторг от инициативы президента США и считает для себя честью возможность выступить на таком мероприятии. Боец прямо заявил о готовности участвовать, призвав организаторов учитывать его кандидатуру.

«Для меня это будет честью! Записывайте меня!» — отметил он в соцсети Х.