Возникшие в отношениях России и Азербайджана трудности вызывают тревогу, однако ситуация будет разрешена «мирным путем, с учетом интересов народов». Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Он допустил, что сейчас могут быть предприняты попытки спровоцировать дагестанцев и «втянуть в конфликты, склонить к поступкам, за которые потом будет стыдно»:

Это уловки тех, кто не желает ни Дагестану, ни Азербайджану, ни всей России мира и стабильности.

Меликов призвал уроженцев Дагестана и Азербайджана не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.