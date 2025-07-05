Организация стран — экспортеров нефти плюс (ОПЕК+) приняла решение ускорить выход из добровольных ограничений и в августе нарастить добычу черного золота на 548 тыс. баррелей в сутки, отмечается на сайте организации.

Решение, принятое по итогам онлайн-заседания представителей стран ОПЕК+, объясняется «стабильными перспективами развития мировой экономики и текущими благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженных в низких запасах нефти». Темп корректировки соответствует четырехмесячному плану по росту добычи углеводородов, уточняется в документе.

«Постепенные увеличения могут быть приостановлены или отменены в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность рынка нефти», — заявляет ОПЕК+.

Ранее восемь стран ОПЕК+ достигли принципиального согласия об ее увеличении в августе.