Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис опроверг обвинения в причастности Вильнюса к атаке беспилотников на Калининградскую область.

В своем посте в соцсети X министр отметил, что Вильнюс «категорически опровергает ложные утверждения, распространяемые в социальных сетях, о якобы причастности к атаке беспилотника на Калининградскую область Российской Федерации».

«Литва никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов по целям на территории Российской Федерации, в том числе и в данном случае», – подчеркнул глава литовского МИД.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о срабатывании системы оповещения «Беспилотная опасность» в Неманском районе. По его словам, система отреагировала на «подозрительный объект со стороны Литвы». После проверки специалисты не обнаружили угрозы.

На время проверки в аэропорту Храброво вводились ограничения на прием и выпуск самолетов, позднее их сняли.