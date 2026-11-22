Пентагон ограничил неформальное общение и совместные общественные мероприятия американских и канадских военных на фоне ухудшения отношений между двумя союзниками, сообщает The New York Times (NYT).

О подписании соответствующего меморандума рассказал сенатор Майк Раундс, ознакомившийся с документом. По его словам, директива не затрагивает правила официальной военной деятельности, а касается именно общественных мероприятий и неформальных контактов.

Министр обороны Канады Дэвид МакГинти подтвердил существование документа, однако заверил, что на оперативное взаимодействие между военными двух стран он не повлиял.

«Это автогол. Я рад, что это не окажет существенного влияния на оперативное управление», – заявил сенатор-демократ Крис Кунс, который, как ожидается, возглавит комитет по иностранным делам после того, как демократы получат большинство в Сенате в следующем году.

Как отмечает NYT, за последние два года американские власти не разрешали своим военным участвовать в Галифакском международном форуме по безопасности.

Отношения Вашингтона и Оттавы заметно охладились на фоне торговой войны и заявлений президента США Дональда Трампа о возможности превращения Канады в 51-й штат. Напряженность затронула и другие направления сотрудничества между странами.