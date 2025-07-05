Восемь стран ОПЕК+, которые ранее приняли обязательства о добровольных сокращениях добычи, достигли принципиального согласия об ее увеличении в августе на 550 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях стран.

Окончательно решение должно быть принято на онлайн-встрече министров стран 5 июля.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начали разворачивать ограничения и три месяца подряд — в мае, июне и июле — решили увеличить добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с.