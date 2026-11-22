Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «подарком» новый кредит Евросоюза Украине на €45 млрд.

«ЕС хочет занять на международных финансовых рынках €45 млрд для поддержки войны в Украине. И, естественно, выступить гарантом по всему долгу, потому что знает, что Украина не вернет из него ни единого цента, так же, как и из тех €90 млрд. Давайте говорить правду – это никакие не кредиты, это подарки», – заявил Фицо.