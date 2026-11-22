Пожар на популярном курорте Нунгви на острове Занзибар в Танзании затронул шесть отелей, а также магазины и небольшие кафе, сообщают местные СМИ.

Огонь вспыхнул днем 21 ноября в гостинице Makofi и быстро перекинулся на соседние здания. По словам секретаря местной администрации Нунгви Хамиса Кибаты, серьезно пострадали три из шести отелей. Среди затронутых огнем объектов также оказались Nungwi Inn, Baobab Sandies Beach и Z Hotel.

Пламя распространилось на сувенирные лавки, ремесленные магазины и расположенные поблизости заведения общепита. По свидетельствам очевидцев, огонь быстро перекидывался с одного здания на другое из-за сильного ветра и легко воспламеняющихся соломенных крыш.

Пожар удалось взять под контроль. По предварительным данным местных властей, погибших и пострадавших нет. Эвакуированных туристов временно разместили в других гостиницах, а для тех, кому потребовалась помощь с размещением, организовали временное жилье.

Причина возгорания пока не установлена. Комиссия по туризму Занзибара призвала владельцев и управляющих гостиниц в Нунгви усилить меры пожарной безопасности.

Нунгви находится на севере острова Унгуджа и считается одним из популярных туристических районов Занзибара. Окончательный масштаб ущерба от пожара пока оценивается.