Экс-футболист сборной России Федор Смолов подрался в московском ресторане. Видео с камер наблюдения опубликовали пользователи соцсетей.

На кадрах видно, что 35-летний форвард подошел к посетителям ресторана, они поспорили, после чего Смолов поочередно ударил их.

Далее спортсмен обратился к другим гостям заведения и извинился перед ними, после чего покинул его.

Согласно сообщению МВД по Москве, полиция не стала заводить дело в отношении футболиста. Уточняется, что он в спешке покинул страну, что затруднило проведение допроса. Из-за нехватки медицинских документов и ограниченных сроков проверки уголовное дело пока не возбуждено, но расследование продолжается. Решение будет принято после получения всех данных