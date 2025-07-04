На фоне международной изоляции, вызванной вторжением в Украину, Москва всё больше ориентируется на авторитарные режимы. Северная Корея, Иран и теперь талибы стали новыми опорами Кремля, тогда как традиционные партнеры — Азербайджан, Армения и часть стран Центральной Азии — начинают дистанцироваться.

Об этом пишет издание Euronews.

Как отмечает издание, увязнув в Украине, Россия постепенно теряет свое влияние на постсоветском пространстве. Наиболее поразительной эволюцией в этом смысле является потеря Россией своего многолетнего оплота в регионе Южного Кавказа.

«В сентябре 2023 года Азербайджан восстановил полный контроль над Карабахским регионом в результате молниеносной военной кампании после многолетнего конфликта с Арменией, в котором Россия играла центральную роль.

Почти два года спустя Ереван и Баку творят историю, отдалившись от России, согласовав текст мирного соглашения и нормализовав отношения после кровавого конфликта, конца которому до недавнего времени не было видно.

И хотя предстоящий путь по-прежнему остается непростым для обеих стран, путь, похоже, ясен и теперь включает Турцию, но не Россию, которая дергает за ниточки в конфликте с 1990-х годов.

Отношения Москвы с Баку и Ереваном никогда не были такими плохими, как сейчас», — говорится в статье.

В материале подчеркивается, что после отказа Москвы признавать свою вину в крушении азербайджанского пассажирского самолета, отношения между бывшими союзниками только ухудшились.

Подчеркивается, что напряженность резко возросла, когда российская полиция провела обыски в домах нескольких этнических азербайджанцев в Екатеринбурге.

Издание пишет, что молниеносная кампания Азербайджана в Карабахе продемонстрировала Армении то, что позже обнаружили режимы Сирии и Ирана: Россия не вмешивается, чтобы поддержать своих союзников, когда они в этом нуждаются.

«В связи с беспрецедентной эскалацией отношений между Азербайджаном и Россией Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддержит усилия Армении по установлению мира с Азербайджаном.

Трудно переоценить важность этого заявления и эту демонстрацию того, как меняются дипломатические позиции не только в регионе Южного Кавказа, но и за его пределами», — подчеркивается в статье.