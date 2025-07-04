Министерство сельского хозяйства России не планирует вводить специальные ограничения на импорт томатов из Азербайджана.

Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут на форуме по малому агробизнесу, проходящем в рамках Всероссийского дня поля.

По её словам, российский рынок томатов и огурцов отличается высокой сезонной волатильностью, однако в целом остаётся сбалансированным. Летом большая часть потребности закрывается за счёт внутреннего производства, в том числе продукции из личных подсобных хозяйств.

Импортная продукция, поступающая из Азербайджана, Узбекистана, Турции и других стран, занимает нишевую позицию на рынке, отметила министр.

«Если у нас будет достаточно продукции — значит, рынок просто не будет покупать (за рубежом — прим.) Если достаточно не будет — значит, наши друзья из Азербайджана и Узбекистана будут нам помогать», — сказала министр.